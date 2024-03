Kate e l’annuncio del tumore | la psicologa | “Come affrontare al meglio la malattia”

La settimana scorsa Kate Middleton ha rivelato di essersi sottoposta a un trattamento contro il cancro, scoperto in seguito a un intervento chirurgico all’addome a gennaio, che l’ha tenuta lontana ... (caffeinamagazine)

Le parole dell’annuncio di Kate Middleton stanno ancora risuonando in tutto il mondo, ma per la Royal Family non è finita qui. dopo tanti scoop, rumors, speculazioni, dichiarazioni ufficiali e ... (cityrumors)