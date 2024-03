Kate | commossa dopo l’annuncio | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le parole deldiMiddleton stanno ancora risuonando in tutto il mondo, ma per la Royal Family non è finita qui.tanti scoop, rumors, speculazioni, dichiarazioni ufficiali e smentite è arrivata finalmente la verità, direttamente daMiddleton.Middleton durante un evento ufficiale – Cityrumors.it – Fonte: ANSACiò che i sudditi temevano, ovvero una malattia grave e preoccupante come un tumore, si è rivelato purtroppo vero e alla fine i Windsor non hanno più potuto nasconderlo. Ma spiccano altre verità sul messaggio divulgato proprio dalla principessa.c’è dietrodiMiddleton, spuntano altri problemi Nonostante l’attenzione dei media e dei sudditi verso tutto ciò che accade nella Famiglia Reale, ...