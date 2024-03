Kaiju No 8 in arrivo su Crunchyroll

(Di mercoledì 27 marzo 2024)si prepara ad accogliere un nuovo gigante nel suo catalogo:No. 8 serie attesissima sarà messa in onda in contemporanea con il GiapponeNo. 8, serie attesissima dai fan di tutto il mondo, sarà trasmessa in diretta globale sincronizzata con la messa in onda giapponese a partire dal 13 aprile 2024. Ciò sarà possibile grazie anche all’accoglienza da parte didella serie nel suo catalogo.No. 8 è pronta al proprio debutto sulla piattaforma che da parte sua vuole accogliere la serie facendo le cose in grande. Per la prima volta gli episodi saranno disponibili in diretta in oltre 200 paesi e territori. Gli episodi usciranno ogni sabato alle 16, proprio come in Giappone. Tutti colori i quali non possono assistere alla diretta, potranno comunque vedere l’episodio ...

