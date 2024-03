Fabio Capello dice la sua in vista della doppia sfida tra Lazio e Juventus , prima sabato in campionato a Roma e poi martedì di settimana... (calciomercato)

Juventus, senti Percassi: 'Non abbiamo già venduto Koopmeiners, non ci ha chiesto di andare via' - Luca Percassi si gode la sua Atalanta ancora in corsa su tre fronti: Europa League, Coppa Italia e Serie A, con l`obiettivo della qualificazione della prossima.calciomercato

Juve, senti Ravanelli: 'Meglio vendere Chiesa. I tifosi si rivolterebbero se...' - Intervenuto ai microfoni di TV Play, Fabrizio Ravanelli ha detto la sua anche sulle possibili operazioni di mercato, in entrata e in uscita, della Juventus. Ecco.ilbianconero

Juventus, Barbazza: “Alcuni giocatori hanno finito il ciclo, questo è un cantiere aperto. Allegri Sa gestire i campioni ma non i giovani” - Juventus, Allegri in bilico: Igor Barbazza, attore e noto tifoso bianconero, è intervenuto a Tag24 commentando anche la sfida con la Lazio ...tag24