Juventus | il piano per Szczesny

Più che in salita, l’avventura di Tiago Djalò alla Juventus è iniziata come fosse una scalata infinita. Senza mai... (calciomercato)

La Juventus su Instagram: “Wednesday work” - La Juventus, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato un reel che riassume la giornata di allenamento, che ha visto il rientro a pieno regime di quasi tutta la rosa per preparare ...tuttojuve

ESCLUSIVA – Cuccureddu: “Juve più forte della Lazio. Acerbi-Juan Jesus Cose che dovrebbero restare sul campo” - Domenica ci sarà Lazio-Juventus, chi vede come favorita “La Juve è sempre più forte come organico, la partita, poi, è altro discorso. In questo momento i bianconeri non sono in grande salute. Si ...sportpaper

Juventus e strategie di mercato: l’incontro tra Giuntoli e l’agente di Ferguson - La Juventus si appresta a vivere una fase cruciale del mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ...newsmondo