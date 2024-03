Juventus | aumento di capitale | sottoscritto il 97 | 6% delle azioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Volge quasi al termine l’dida 200 milioni che laha lanciato nelle scorse settimane. A oggi è statoinfatto il 97,6%per un controvalore pari a 195 milioni di euro. A renderlo noto è la società bianconera in un comunicato in cui dice che “durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l’11 marzo 2024 e conclusosi in data odierna, 27 marzo 2024, sono stati esercitati n. 246.628.440 diritti di opzione per la sottoscrizione di numero 123.314.220 Nuove, pari a circa il 97,6% del totaleNuoveofferte, per un controvalore pari a 195.083.096,04 euro”. L’sta di maggioranza Exor “hale Nuove...