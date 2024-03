Juve | Giuntoli su Thiago Motta Ma il tecnico potrebbe restare a Bologna un altro anno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Torino, 27 marzo 2024 – È rebus allenatore in casantus. Le voci abbondano, ma per ora il punto fermo è il contratto fino al 2025 di Max Allegri. Non è un aspetto banale perché un cambio della guardia significherebbe impiegare risorse economiche per chiudere il rapporto con l’attualee investirne altrettante su un nuovo allenatore. Non una decisione facile per la proprietàche deve certo puntare al ritorno al vertice ma anche salvaguardare dal punto di vista finanziario i bilanci. Il mese di aprile, inoltre, dirà molto del futuro di Allegri con la doppia semifinale di Coppa Italia da giocare e un calendario in campionato non facile nella lotta con il Milan al secondo posto, con annesso scontro diretto allo Stadium. Insomma, per il prossimoil punto verrà fatto presumibilmente a fine mese di aprile ...