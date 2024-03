Juniores regionale K Sport è la regina

(Di mercoledì 27 marzo 2024) LaK-Montecchio Gallo (foto) è matematicamente vincitrice del girone A. In virtù del pareggio casalingo senza reti del Marina Calcio ai cospetti di un sempre ostico Vismara, i ragazzi di mister Gabriele Bartolucci trionfano nel proprio raggruppamento con tre turni di anticipo. Nello specifico sono dieci i punti che distaccano la capolista K-Montecchio Gallo dall’inseguitrice Marina Calcio a tre gare dal termine. Il Montecchio Gallo resta ora in attesa di conoscere quali saranno le due avversarie che sfiderà nel triangolare finale, che decreterà poi la vincente che avrà accesso alla fase nazionale. Per i biancorossoblu si tratta del secondo successo consecutivo, in virtù del primo posto ottenuto nella scorsa Stagioneiva, maturato dopo aver superato nella gara di ...

La squadra Juniores dell’Ebolitana calcio vince per la prima volta nella storia il Campionato - Molti i calciatori della Juniores che hanno anche già esordito in prima squadra a partire dal centrocampista Santoro ...infocilento

Nuoto Sub Faenza. Alex Gaddoni è d’oro nei 200 farfalla ai regionali di Carpi - I nuotatori Master sono terzi per società a Bologna con 30 medaglie. Nuove medaglie per i portacolori del Nuoto Sub Faenza sono arrivate dalle Finali del Campionato regionale di Categoria in vasca cor ...ravennanotizie

Alex Gaddoni è d’oro nei 200 farfalla ai Regionali di Carpi. Oro per Fabbri al Torneo Invernale - Alex Gaddoni (Ragazzi, 2008) ha vinto nei 200 metri farfalla, mentre Nicola Bruschi (Juniores, 2006) ha conquistato il secondo ... Sabato e domenica scorsi erano in programma anche le Finali regionali ...ravennawebtv