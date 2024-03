Judas e Bioshock | Ken Levine vuole creare altri videogiochi ed allontana la pensione

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ken, l’autore della serie died in particolar modo del primo e del terzo capitolo, ha affermato che non ha assolutamente intenzione di ritirarsi,ndo di conseguenza laed affermando che ha intenzione di essere più veloce con lo sviluppo del prossimo gioco, visto che i lavori divanno avanti da ormai troppo tempo. Dopo che appena poche ore fa è stato condiviso un nuovo video gameplay con informazioni inedite sul gioco, il game director ha affermato cheè in sviluppo da circa 10 anni, ma nonostante ciò non ha assolutamente intenzione di smettere di svilupparepoiché la creazione di nuove opere rappresenta uno degli aspetti “centrali nella sua vita”. Leggiamo le dichiarazioni condivise da Ken ...

