Juan Jesus si rende ridicolo | meglio Acerbi del pugno dei black power

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Zuppa di Porro, Cari amici putiniani che frequentate questa zuppa, adesso che ne pensate sul fatto che il vostro paladino sostenga che il massacro di Crocus sia fatto anche con la complicità degli occidentali? Israele, la risoluzione Onu invece che aiutare sta peggiorando le cose. Politica Renzi prova l’ammnucchiata con la Bonino dice il Fatto e il Pd si incavola con la segretaria candidata al terzo posto. Travaglio sfotte i giustizialiti di Forza Italia. Csa ha detto davvero Mattarella su scuola Pioltello. Anac blocca la diga di Genova scrive il Sole sena commenti: per cairità niente posizioniper il giornale degli industriali e anche dei costruttori. Giorgetti vende Mps e blocca ancora superbonus e Capone su deficit francese. I test psico che piacciono a Sallusti eassolto, da leggere Gandola please #rassegastampa27marzo24 L'articolo proviene da Nicola Porro.

