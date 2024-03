Juan Jesus | “Perché Acerbi si è scusato se non era razzismo? Perché non ha subito negato? Sentenza può diventare un grave precedente”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si dice “sinceramente avvilito” per unache “fatica a capire” e esprime il timore che altri calciatori non abbiano più il coraggio di denunciare per “porre un freno alla vergogna delche, purtroppo, fatica a scomparire”. Tramite una nota, assistito dai suoi legali,torna a parlare dopo la decisione del giudice sportivo di non sanzionare Francescoper gli insulti razzisti che il difensore brasiliano del Napoli ha denunciato durante la partita con l’Inter e che il suo collega nerazzurro nega di aver pronunciato. Oltre alla testimonianza di, non ci sono altre prove di quanto detto da, quindi il centrale della Nazionale non ha ricevuto alcuna squalifica. “Non mi sento in alcun modo tutelato da questa ...