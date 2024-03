Juan Jesús | dopo l’assoluzione di Acerbi per insulti razzisti | “Non mi sento tutelato”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: El defensa brasileño del Nápoles,, lamentó este miércoles la absolución del jugador del Inter de Milán, Francesco, por su supuestos insultos racistas: “No me siento de ningún modo protegido por esta decisión”, dijo en un comunicado. “No entiendo, de verdad, en qué modo la frase ‘vete negro, solo eres un negro’, pueda ser ciertamente ofensiva pero no discriminatoria”, refirió el brasileño. El martes, la justicia deportiva italiana decidió no sancionar apor falta de pruebas en relación con los supuestos insultos racistas denunciados por el brasileño durante el partido entre los dos clubes en la Liga italiana el pasado 17 de marzo. “No me siento de ningún modo protegido por esta ...