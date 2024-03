Juan Jesus | avv Chiacchio | «Sono sorpreso che nessun calciatore del Napoli sia intervenuto»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’avvocato Eduardoha parlato ai microfoni di Tmw Radio della differenza tra il caso Acerbi-e quello del 2021 deldel Padova Santini: «Il riscontro esterno nel caso Santini fu constatato perché il compagno di squadra deloffeso dichiarò di aver sentito l’insulto razzista. Quindi con il conforto di questa testimonianza si giunse a una sentenza di condanna. Questo non si è verificato stavolta». «Nel caso-Acerbirimastoperò da due fattori. Il primo chenon è stato assistito da alcun avvocato durante il proprio interrogatorio. In quella sede poteva citare compagni che avevano sentito l’offesa. E poi chedel ...

