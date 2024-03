Juan Jesus | “Amarezza per assoluzione di Acerbi Non mi sento tutelato”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il difensore brasiliano del Napoli,, ha reagito con rammarico alla mancata squalifica del collega dell’Inter, Francesco, assolto ieri per insufficienza di prove nel caso della presunta frase razzista durante la gara tra le due formazioni di Serie A dello scorso 17 marzo. “Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo (Gerardo Mastandrea, ndr) ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 17 marzo: è una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a capire e mi lascia una grande”, si legge in una nota pubblicata oggi dasul sito-web del Napoli. “Sono sinceramente avvilito dall’esito di una vicenda grave che ho avuto l’unico ...