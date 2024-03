Juan Jesus | “Acerbi assolto | non capisco la sentenza”

Marco Bucciantini non è proprio in accordo con la sentenza della Giustizia Sportiva, ma accetta comunque l’esito del caso Acerbi-Juan Jesus. La sua spiegazione su Radio Sportiva. SENTENZA – ... (inter-news)

Il difensore brasiliano del Napoli, Juan Jesus , ha reagito con rammarico alla mancata squalifica del collega dell’Inter, Francesco Acerbi, assolto ieri per insufficienza di prove nel caso della ... (tpi)

Si dice “sinceramente avvilito” per una Sentenza che “fatica a capire” e esprime il timore che altri calciatori non abbiano più il coraggio di denunciare per “porre un freno alla vergogna del ... (ilfattoquotidiano)