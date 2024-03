Juan Jesus | “Acerbi assolto | non capisco la sentenza”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Adnkronos) – “Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 17 marzo: è una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a capire e mi lascia una grande amarezza”.si esprime così sullacon cui il giudice sportivo haFrancesco, difensore dell’Inter, dall’accusa di aver rivolto un insulto razzista (“negro”) al brasiliano del Napoli nel match di 10 giorni fa., in sostanza, è statoper ‘insufficienza di prove’: per il giudice sportivo, mancano prove concrete relative alla natura razzista dell’offesa rivolta dal nerazzurro al partenopeo. “Sono ...