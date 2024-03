Juan Jesus a valanga | Avvilito Se non è razzismo | perché Acerbi si è scusato?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024)non si tiene dopo l'assoluzione di Francescoda parte del Giudice Sportivo. Il difensore del Napoli, all'indomani del comunicato che faceva sapere che il centrale dell'Inter non sarebbe stato squalificato per i presunti insulti razzisti pronunciati nell'ultimo turno del campionato di Serie A, è sbottato, pubblicando una lunga nota sul sito del club campano: “Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 17 marzo, è una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a capire e mi lascia una grande amarezza. Sono sinceramentedall'esito di una vicenda grave che ho avuto l'unico torto di aver gestito ‘da signore', evitando di ...