Josh Rossetti svela perché si è comportato così con Parpiglia ma il giornalista svela di averlo denunciato | “Cosa grave | la mia risposta sarà durissima!” – VIDEO

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo l’intervista completamente “fuori” di testa con protagonistain diretta su Radio Cusano Campus, il fratello di Greta ha fatto unparlando degli insulti e delle minacce che ha riservato a Gabrielesi èconVi è piaciuta la mia intervista? Come mi piace prendervi per il cu*o e come ci cascate tutti quanti. Non so se sapete come funzionano i social, ma più casino fai, più numeri fai. Più numeri fai e più lavoro hai, quindi prima di dirmi sei pazzo, la mattina si svegliano dieci sc*mi e uno intelligente, voi fate parte di quei dieci. Continuo a leggere che pippo, già sono fuori di testa di mio, se ...