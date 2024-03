Josh Rossetti | fratello di Greta | minaccia il giornalista Gabriele Parpiglia | “Ti giuro che ti vengo a prendere”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildi, hato ilnel corso della diretta radiofonica di Turchese Baracchi in cui era ospite in collegamento.contro: cosa è successo Il26enne di, hato e rivolto offese e intimidazioni alnel corso della diretta radiofonica di Turchese Baracchi. Ildiera ospite per parlare della rissa sfiorata con ...