Joker | tutte le curiosità sul film thriller diventato un cult

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Grande serata di cinema Mercoledì 27 Marzo su Italia Uno, dove alle 21.20 va in onda, considerato un capolavoro del genere. Applaudito dalla critica e dal pubblico, l’inquietante “clown assassino” protagonista del, uno dei più celebri super cattivi della DC, èun personaggio iconico anche grazie all’interpretazione che ne dà il bravissimo Joaquin Phoenix. I premi e i riconoscimenti non si contano. Una pellicola da vedere (ma sopra i 14 anni di età).leprincipali le trovate di seguito.: la trama in breve e il cast Siamo nel 1981, Stati Uniti. Arthur Fleck è un uomo depresso che tira a campare facendo il clown. Abituato ad essere deriso dalla gente, un giorno, mentre si trova sull’autobus, viene aggredito da tre ...