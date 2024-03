Joker e Arancia meccanica | stasera su Italia 1 due film tra violenza e polemiche

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ogni epoca ha il suoscandalo., chepotremo vedere in successione su1, rispettivamente alle ore 21.20 e alle 23.56, condividono lo stesso status di opere controverse perché pur in differenti epoche (2019 e 1971) hanno proposto storie intrise di. I cui protagonisti, il nemico numero uno di Batman da una parte e il terribile Alex DeLarge dall’altra, hanno sfidato i canoni di una rassicurante società votata alla “pace”, distruggendola dalle fondamenta. Entrambe le opere negli anni sono state accusate di proporre modelli negativi per le e gli adolescenti e di aver ritratto un mondo angosciante. All’epoca della sua uscita,, fresco vincitore del Leone d’Oro a Venezia, fece discutere per ...