Joker | dove è stata girata la scena della scalinata | nel film

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’immagine di Joaquin Phoenix che balla in cima ai gradini di unanelè diventata ormai iconica tanto da scatenare una vera e propria caccia al luogo a New York. La location in questione, che i residenti locali chiamano Boogie Down, non è situata nelle zone più turistichecittà, bensì nel cuore del Bronx. Precisamente tra il 1770 di Shakespeare Ave e il 1150 di Anderson Ave Il quartiere non è esattamente il più pittoresco ed esteticamente accattivanteGrande Mela. Nonostante questo, però, frotte di turisti appassionati di cinema hanno iniziato ad arrivare con macchine fotografiche e cavalletti per realizzare degli scatti a tema. Si tratta di una vera e propria tendenza che, dall’uscita delnel 2019, ha preso sempre più piede ...