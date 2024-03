Joker | di che malattia soffre Arthur Fleck | “La sua anche una reazione…”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 marzo 2024), il protagonista didi Todd Philips, è affetto dalla sindrome pseudobulbare, o PBA, caratterizzata dall’impossibilità di controllare i muscoli facciali, dando il là a innaturali smorfie o risate spontanee, come nel caso dell’antieroe del film di Todd Philips. Chi è colpito da questa patologia, proprio come ildi, è soggetto ad episodi di pianto o riso non direttamente scaturiti da reali emozioni. Nelle manifestazioni cliniche più serie, laportaa difficoltà nella masticazione e nella deglutizione (disfagia) oltre a causare spasticità nella lingua: caratteristiche, queste, non presenti nel personaggio del film. In un’intervista ad Indiewire, Joaquin Phoenix, interprete di, ha ...