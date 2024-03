Jeremy Allen White | la star di “The Bear” sarà Bruce Springsteen

(Di mercoledì 27 marzo 2024)è stato scelto per interpretarein un biopic che parla della realizzazione dell’album del 1982, Nebraska, lo riporta Variety. Da chisceneggiato il biopic? Il progetto, dal titolo provvisorio di ‘Deliver Me from Nowhere’,sceneggiato e diretto da Scott Cooper (Crazy Heart) ed è basato sul libro omonimo di Warren Zanes. Nebraska è il sesto album di The Boss, e la Rivista Rolling Stone lo ha inserito al 150/o posto della lista dei 500 migliori album. Il film Il film, nella cui realizzazione lo stessoè stato coinvolto,l’adattamento dall’omonimo libro di Warren Zanes (pubblicato in Italia da Jimenez col titolo Liberami dal nulla), si incentra sulla vita di ...

