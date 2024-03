Jeremy Allen White | la star di The Bear in trattative per interpretare Bruce Springsteen

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il protagonista di Theè inper il ruolo diin un biopic dal titolo Deliver Me From Nowhere, dedicato in particolare alla realizzazione dell’album del 1982, Nebraska. Il film sarà ispirato all’opera omonima di Warren Zanes, pubblicata nel 2023. Nebraska è stato il sesto album in studio died è stato pubblicato due anni prima del suo grande successo Born in the U.S.A. nel 1984. Grazie a canzoni che parlavano della vita della classe operaia e conche suonava tutti gli strumenti da solo, Nebraska è considerato uno dei migliori album di tutti i tempi. L’attore(fonte: FRAZER HARRISON/GETTY ...

