Jeremy Allen White è senza dubbio nato per interpretare Bruce Springsteen

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A volte un attore èperun ruolo particolare in un film biografico, un po' come se avesse una specie di "anima gemella" in mezzo ai tanti possibili personaggi realmente vissuti. Harry Styles, per esempio, èperMick Jagger. Timothée Chalamet, secondo noi, èperBob Dylan (anche se Dominic Sessa avrebbe potuto fare lo stesso). Charlotte Gainsbourg è nata perPatti Smith, come e quando finalmente avremo l'adattamento del suo memoir Just Kids. Tilda Swinton dovrebbeDavid Bowie prima o poi. E, il Carmy di The Bear e wrestler di The Iron Claw, èper...