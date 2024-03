Jake Gyllenhall | Ho perso il ruolo di Batman | ma Nolan stesso mi ha chiamato per dirmelo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L'attore era in lizza per ildi Bruce Wayne/nella trilogia disul Cavaliere Oscuro Dopo aver discusso della possibilità di interpretarenel DCU,Gyllenhaal ha ricordato di quando perse ilinBegins, quando venne scelto Christian Bale, e di come Christopherlo abbianalmente per comunicargli la brutta notizia. Gyllenhaal si è prima soffermato sull'averildi Christian in Moulin Rouge di Baz Luhrmann, che andò a Ewan McGregor. Per quest'ultimo film, il processo di audizione si era ridotto a Gyllenhaal, Heath Ledger e Ewan McGregor. È qui che Gyllenhaal ha sentito parlare per la prima volta di Ledger, che sarebbe ...

