ITS | un premio all’evoluzione creativa nella moda

(Di mercoledì 27 marzo 2024) «Un trionfo sulla stupidità, della profondità sulla superficialità, con una narrazione intricata e abiti bellissimi. Momoka ci mostra che ogni filo, emotivo o reale, può unirsi per raccontare una storia e che ogni storia porterà con sé modelli e dna unici, fondendo passato, presente e futuro. Intelligente, poetico e complesso quando si tratta di eccellenza nell’artigianato» Questo è il parere di Orsola De Castro, intelligente e sensibile imprenditrice nel campo dellasostenibile tanto da avere fondato il movimento planetario “Fashion Revolution”, per narrare la motivazione della vittoria della designer giapponese Momoka Sato al concorso internazionale diIts Contest, che come sempre si è tenuto a Trieste. Più che una competizione Its, ...