Italia Under 21 | Fabbian e gli altri | sono 4 gli azzurrini insufficienti

(Di mercoledì 27 marzo 2024)21, le pagelle di alcuni dei ragazzi di Nunziata dopo il pari beffa contro i pari età della Turchia Con il pareggio per 1-1 con la Turchia, l’21 si è complicata la vita e adesso il primo posto è a rischio: gli avversari di ieria -2, ma hanno una

Italia Under 21 beffata al 91' dalla Turchia che segna e complica il cammino degli azzurrini verso gli Europei di categoria. Un'ingenuità clamorosa della difesa consente agli ospiti di pareggiare e ... (fanpage)

Ferrara, 26 marzo 2024 – Arriva il primo gol subìto in casa e alle Qualificazioni agli Europei Under 21 del 2025. Una beffa per l’Italia di Mister Nunziata che, sotto gli occhi di Luciano Spalletti, ... (ilfaroonline)

I due giovani del Milan Kevin Zeroli e Diego Sia hanno brillato con l’ Under 19, che ha travolto la Georgia nelle qualificazioni europee In questa pausa per le nazionali stanno arrivando tante ... (dailymilan)

Tuttosport | "Francesco Ferrari, 66 punti ma in Serie A lo sanno". Le ipotesi sul suo futuro - Su Tuttosport Piero Guerrini firma un editoriale con una riflessione su Francesco Ferrari, giovane giocatore del College Borgomanero che in una partita di Under 19 Eccellenza è ... la Nba Academy e ...pianetabasket

Chilavert attacca Vinicius: “Non faccia il f****o, il calcio è da uomini” - Uno dei temi più dibattuti nell’ultimo periodo, in Italia e non solo, è quello del razzismo. Di recente ne ha parlato a cuore aperto Vinicius Jr., che in ...lalaziosiamonoi

EDICOLA EMIGRAZIONE / SEMPRE PIÙ VALDOSTANI SCELGONO L'ESTERO - Aosta, 27 mar – “Una riduzione delle nascite, ormai endemica. Un aumento della mortalità, soprattutto tra gli anziani, nei due anni della pandemia. Una nuova emigrazione, con tanti valdostani (sopratt ...9colonne