Italia | Prometeia alza stima PIL 2024 a +0 | 7% su effetto PNRR

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’crescerà dello 0,7% quest’anno, quasi il doppio di quanto si prevedesse a dicembre, quando le stime indicavano un PIL in aumento dello 0,4%. E’ quanto indicato da, che tiene in considerazione anche la revisione al rialzo del PIL 2023 all’1% dallo 0,7%to dall’Istat a fine gennaio. Il contributo degli investimenti negli ultimi quattro anni – si sottolinea – sostenuti da politiche fiscali, bonus edilizi e interventi del, è stato fondamentale per chiudere l’anno passato meglio del previsto, lasciando così alun “tesoretto” di crescita non marginale. Previsioni positive anche oltre ilche la crescita del Pil tra ile il 2026 si assesterà su ritmi medi dello 0,8%, molto inferiori a ...