Italia | forte scossa di terremoto È appena successo

(Di mercoledì 27 marzo 2024)diin Friuli Venezia Giulia: Panico ma Nessun Danno Unadiè stata registrata ieri sera, precisamente alle 22.19, a soli 5 km di distanza da Socchieve, in provincia di Udine. L’evento sismico, con una magnitudo di 4.5 sulla scala Richter, è stato rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che ha indicato una profondità del sisma di 10 km. Ilha provocato grande allarme tra la popolazione, essendo stato distintamente avvertito non solo in tutta la regione del Friuli Venezia Giulia, ma anche nelle aree limitrofe del Nord-Estno. Tra le città in cui il sisma è stato maggiormente percepito figurano Udine, Trieste, Pordenone, ma anche Vicenza e Bolzano, testimonianza della vasta area ...