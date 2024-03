Ita prende quota e azzera le perdite Aspettando l’Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Al Tesoro, dicono i bene informati, si lavora pancia a terra per sbrogliare la matassa di Ita e Lufthansa, dopo i segnali, poco rassicuranti, giunti dal. La quale (qui l’intervista all’economista Carlo Alberto Carnevale Maffè), al fine di dare il via libera all’ingresso in minoranza (41%) dei tedeschi nella ex Alitalia, vuole aggiustamenti non proprio banali sulle rotte, per evitare problemi di concorrenza e prezzi. La data da cerchiare con il rosso è il 26 aprile: entro quel giorno il Mef dovrà presentare a Bruxelles quei rimedi chiesti espressamente dal, per assicurarsi il disco verde all’operazione cui il governo italiano lavora ormai da oltre un anno. Il problema, almeno potenziale, c’è tutto. Impedire un deal di tale calibro, vorrebbe dire condannare il vettore all’isolamento industriale, cosa che Ita non può certo permettersi, ...