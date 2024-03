(Di mercoledì 27 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Iregistrata nel Paese per l’anno 2023, ancora in aumento, seppur leggero, rispetto a quelli del 2022, rappresentano unaassolutamente inaccettabile”: è quanto dichiara il Presidente delledi Avellino, Alfredo Cucciniello, commentando gli ultimidiffusi dall’. “Due milioni e 234 mila famiglie, per un totale di 5 milioni e 700 mila persone insono un fattosu cui il Governo dovrebbe intervenire con urgenza e con politiche serie di contrasto. La direzione assunta sembra invece quella esattamente contraria e le misure pensate per sostituire il Reddito di cittadinanza si sono già rivelate un clamoroso fallimento. L’Assegno di inclusione ha raggiunto ...

Povertà, Acli: «Intervenire con una seria politica di contrasto» - L'appello del presidente Manfredonia al governo, dopo le stime preliminari diffuse dall'Istat. «La situazione è davvero molto grave. Ripensare uno strumento universalistico» ...romasette

Istat: Acli, i dati sulla povertà mostrano una situazione grave - "Due milioni e 234 mila famiglie in povertà per un totale di 5,7 milioni di persone non sono dei numeri accettabili": lo ha dichiarato il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, comment ...ansa

Povertà: Manfredonia (Acli), “numeri inaccettabili, necessario uno strumento universalistico e misure per contrastare il lavoro povero” - “Due milioni e 234mila famiglie in povertà per un totale di 5,7 milioni di persone non sono dei numeri accettabili”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, commenta ...agensir