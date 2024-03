Israele non ascolta nessuno | quando scatterà l' operazione a Rafah

(Di mercoledì 27 marzo 2024)si sta preparando per l'di terra, che avverrà dopo l'Eid al-Fitr, la festa di tre giorni che segue il Ramadan e termina intorno alla metà di aprile, o al più tardi all'inizio di maggio, secondo fonti egiziane, che avrebbe appreso la notizia da funzionari dell'Idf, citate dal quotidiano pro-Hezbollah Al-Akhbar. L'di terra all'interno dell'ultimo bastione di Hamas nella Striscia di Gaza durerebbe dalle quattro alle otto settimane, dicono i ben informati, e sarebbe accompagnata dall'evacuazione della popolazione civile rifugiata a, che ammonta a circa 1,5 milioni di persone, verso il centro della Striscia lungo percorsi specifici e in orari specifici, annunciati in anticipo ai civili in ciascuna zona di. L'evacuazione di massa ...

L'intervista di Fanpage.it a Luigi Toninelli (ISPI) dopo la risoluzione ONU sul cessate il fuoco a Gaza immediato per il Ramadan: "Non ci si aspetta grossi cambiamenti nei piani militari israeliani ... (fanpage)

Sondaggi politici: la maggioranza degli americani disapprova la guerra di Israele a Gaza - Una maggioranza di americani ora disapprova la guerra che Israele sta conducendo a Gaza dopo gli attacchi ... 50% degli americani sosteneva l’azione degli israeliani, e il 45% non la sosteneva. Ora il ...globalist

Israele – Hamas in guerra, le ultime notizie di oggi | Netanyahu: «Le pressioni internazionali non funzioneranno,… – Rocket Gamers - Il conflitto tra Israele e Hamas continua a provocare vittime, con raid israeliani in Libano e Siria che hanno causato almeno 24 morti. Nel 168° giorno di guerra a Gaza, si contano almeno 32.490 perso ...rocketgamers

Guerra Israele-Hamas, Wafa: "11 palestinesi uccisi in raid israeliano a Rafah". LIVE - L'attacco - hanno riferito i media - è stato rivendicato dagli Hezbollah libanesi dopo che Israele la scorsa notte ha colpito e ... Parlando all'AFP in condizione di anonimato in quanto non ...tg24.sky