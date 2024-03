Isola | famosa ex naufraga confessa | “Ho preso anfetamine per dimagrire in vista del reality”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un’exdell’dei Famosi hato di aver fatto uso di sostanza stupefacenti indella sua partecipazione aldestinato alla sopravvivenza. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi: La confessione è arrivata durante un’intera Le Iene, il programma che ogni martedì va in onda in primissima serata su Rai Uno. Qui, insieme ad Angelo Sanzio, Giacomo Urtis e Fabrizio Corona, anche Guendalina ha parlato di doping estetico. In primis ha rivelato quanto è importante, al giorno d’oggi, l’estetica nella società: L’estetica arriva ad un passo superiore rispetto alla tua salute. Lavorando in televisione, sui social, vienela minima cosa. Tutti dicono “quella si rifà, quella è sempre truccata” però poi quando non lo fai, vieni umiliata, ...