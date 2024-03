Isola dei Famosi | tutto pronto per il nuovo debutto | Luxuria al timone | Aras Senol nel cast

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Alla nuova edizione dell’deimanca davvero poco. Il reality show incentrato sulla sopravvivenza prenderà il via lunedì 8 aprile. A guidare i naufraghi in un nuova avventura nel bel mezzo della natura incontaminata di Cayo Cochinos ci sarà Vladimir, che prenderà il posto di Ilary Blasi. Nelle scorse ore, i telespettatori hanno avuto modo di scoprire il nome del primo naufrago che salperà in Honduras, trattasi dell’amatissimo attore, conosciuto in Italia per aver interpretato il ruolo di Cetin Ci?erci in Terra Amara.dei2024,sbarcherà in Honduras L’deiper annunciare la presenza neldei concorrenti di ...