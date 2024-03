“Io e Mirko?” Perla parla dopo il Grande Fratello L’annuncio di coppia fa saltare i fan dalla sedia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ilnumero 17 lo ha vintoVatiero ma anche un po’Brunetti considerando che, senza di lui, è probabile che la ragazza non sarebbe andata troppo lontano. Entrata in corsa quando il programma era già iniziato e nella casa c’era l’ex fidanzatoBrunetti,Vatiero è riuscita a conquistare i fandom di Brunetti ma anche di quelli che in questi mesi hanno avuto continue liti con quella che è sempre stata la favorita alla vittoria, l’attrice Beatrice Luzzi. Tornata insieme aBrunetti,ha rilasciato una intervista a Chi: “È vero, stavolta vinco io, vinco tutto, quando sono entrata nella Casa neanche mi aspettavo di arrivare in finale, poi, nel percorso, qualcosa è cambiato. E ora sono felicissima, sono ...