Intesa Sanpaolo | via a piano da 120 miliardi rivolto a Pmi | terzo settore | agroalimentare e turismo

Banca Intesa Sanpaolo lancia un nuovo massiccio piano di finanziamenti alle imprese : il programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” mette sul tavolo 120 miliardi di euro fino al 2026 per il ... (quifinanza)

grandi cambiamenti nel settore bancario italiano. Si apre una stagione di nomine nei top management. La prima a muoversi è Bper Banca, che per il ruolo di amministratore delegato sceglie Gianni ... (ildenaro)

Proporre una riflessione specialistica sulla rilevanza del mercato dell'arte in Italia con un focus specifico su alcune delle attuali tendenze dell'arte moderna e contemporanea più degne di nota. Da ... (quotidiano)

SelfyConto: 5% annuo lordo sulle giacenze vincolate per 6 mesi - Diventa ora titolare di SelfyConto e non perdere l'esclusivo interesse del 5% per le tue giacenze, che svincoli quando vuoi!punto-informatico

Medica, Intesa conferma Buy: nel 2024 benefici da presenza internazionale - (Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato la raccomandazione "Buy" sul titolo Medica, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, mettendo le stime under ...finanza.repubblica

Intesa con Mytilineos per lo sviluppo del fotovoltaico in cile - La Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha partecipato a una linea di credito di importo massimo pari a 315 milioni di dollari a favore di Mytilin ...ansa