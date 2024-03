(Di mercoledì 27 marzo 2024) Battistini (First Cisl) contro l'ad di: "Non è merito suo". Domani attesi cambiamenti al management dell'istituto

Tutto pronto per il CdA di Intesa Sanpaolo convocato per domani pomeriggio, 28 marzo, e che vedrà l'approvazione della riorganizzazione della prima e seconda linea dell'Amministratore delegato ... (ilgiornaleditalia)

Intesa Sanpaolo, quello strano attacco a Messina sul contratto dei bancari - E a giocare un ruolo determinante nella trattativa con i sindacati è stato soprattutto il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. Ma qualcuno, tra i sindacati, la pensa ancora diversamente. È il ...ilgiornale

Intesa Sanpaolo con MYTILINEOS per la realizzazione di quattro parchi solari in Cile - Intesa Sanpaolo ha partecipato a una linea di credito a favore di MYTILINEOS per la realizzazione di quattro parchi solari situati in Cile con una capacità totale di 588 MW.lettera43

Intesa Sanpaolo con Mytilineos nello sviluppo del fotovoltaico in Cile - (Teleborsa) - La Divisione IMI Corporate & Investment Banking (IMI CIB) di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha partecipato a una linea di credito di importo massimo pari a 315 milioni di dol ...finanza.repubblica