Intesa Sanpaolo investe in Cile nel fotovoltaico Via alla realizzazione di quattro mega parchi solari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La Divisione Imi Corporate & Investment Banking di– guidata da Mauro Micillo – ha partecipato a una linea di credito di importo massimo pari a 315 milioni di dollari a favore di Mytilineos – società dedicatacostruzione e allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile con sede in Grecia – per ladisituati incon una capacità totale di 588 MW. L’operazione è stata strutturata da un pool di banche internazionali, tra cuiattraverso la propria Divisione Imi Cib, e si inserisce nella strategia globale di sviluppo delle infrastrutture rinnovabili di Mytilineos che si estendono in, un mercato in forte espansione nel ...