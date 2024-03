Inter | Zhang vuole dimezzare le perdite e converte il prestito

(Di mercoledì 27 marzo 2024)lei prestiti avuti da Oaktree in capitali per il bilancio dell’Dal passivo di 85 milioni del bilancio 2022-23 a un segno positivo al termine della semestrale luglio-dicembre dell’esercizio in corso, approvata ieri dal Cda dell’presieduto da Stevenin collegamento da Nanchino. I conti del club

Zhang continua a seguire da lontano le evoluzioni della sua Inter, che ai successi di campo aggiunge quelli… dietro la scrivania. Il Presidente, sempre più chiacchierato in questi ultimi giorni, in ... (inter-news)

Nella giornata delle buone notizie in casa Inter non c’è solo l’assoluzione di Francesco Acerbi dall’accusa di frasi razziste. Ai piani alti di Viale della Liberazione, infatti, si sorride anche ... (sport.quotidiano)

Inter, bilancio giugno tra -40 e -50: mercato resta a budget zero. Ingaggi “No ad altri tagli” - Ieri nella semestrale dell'Inter è stato confermata la crescita dei ricavi, in collegamento da Nanchino il presidente Steven Zhang ...fcinter1908

Inter in bilico nonostante i ricavi in crescita: Oakree avanza - La semestrale è in crescita del 36,4%, ma il futuro della società resta in bilico. A maggio può già passare al fondo americano ...corrieredellosport

Gazzetta - Wendell, scatto Juve - "Non c'è la prova". Così titola oggi in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Il riferimento è all'assoluzione di Acerbi, con annessa ira del Napoli.tuttojuve