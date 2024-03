Inter | volano i ricavi | conti in positivo di 22 milioni Zhang può sorridere | primo semestre in utile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nella giornata delle buone notizie in casanon c’è solo l’assoluzione di Francesco Acerbi dall’accusa di frasi razziste. Ai piani alti di Viale della Liberazione, infatti, si sorride anche grazie ai ““, considerata la semestrale inper 22. Pesano insul bilancio le cessioni di Brozovic e Onana, ma pure gli incassi di Champions. E così Il cda dell’, presieduto dal numero uno del club Stevenin videocollegamento da Nanchino, ha approvato il bilancio deldella stagione in corso, concluso al 31 dicembre scorso, cona quota 265, in crescita del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo non significa per forza che al ...