Inter | sosta terminata Ora arriva l’Empoli | Inter Chat LIVE

Questa notte i giocatori nerazzurri hanno finalmente concluso i loro impegni con le rispettive Nazionali. Lautaro Martinez è tornato a segnare con l'Argentina, ha colpito su calcio di rigore anche Hakan Calhanoglu con la Turchia. Oggi i non convocati sono tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile, ...

La sosta per le Nazionali ha scombussolato, e non poco, l’umore in casa Inter . Fra infortuni e possibili squalifiche al rientro ad Appiano i giocatori dovranno fare un reset mentale: c’è un ... (inter-news)

Non aver vinto le ultime due partite prima della sosta per le nazionali ha permesso numerose discussioni sull’ Inter . La stragrande maggioranza montate ad arte per infangare chi ha fatto un percorso ... (inter-news)

Con il gol di Lautaro Martinez si è conclusa la sosta per le nazionali, che per l’ Inter ha visto quattordici giocatori impegnati. Di questi, l’unico che ha giocato entrambe le partite è ... (inter-news)

Juan Jesus sul caso: "Avvilito! Grave precedente! Arbitro aveva informato Var e i compagni corsero a parlarmi!" - “Spero sinceramente che questa, per me, triste vicenda possa aiutare tutto il mondo del calcio a riflettere su un tema così grave ed urgente" ...tuttonapoli

Gud in transition, ma non solo: ecco perché Gudmundsson può servire all'Inter di Inzaghi - Riflettori puntati sui gioielli del Grifone. è stato questo l`effetto `italiano` della sosta Nazionali. Da una parte Retegui, che con i suoi golletti da puntero.calciomercato