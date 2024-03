Inter | Sommer vuole rientrare in campo | la scelta della società

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Yanntornare subito in. Al netto dell’infortunio rimediato con la Svizzera, il portiere ha chiesto di esserci con l’Empoli Yannnonmollare. Reduce da una distorsione alla caviglia durante la sosta Nazionali, il portiere svizzeroessere già il primo aprile nel match di campionato trae Empoli. Come

Yann Sommer è tornato dalla nazionale con una distorsione alla caviglia e sta cercando il recupero in extremis per la partita di lunedì. Andrea Paventi da Sky Sport dà aggiornamenti sulla situazione ... (inter-news)

Le scelte di Inzaghi per la probabile formazione di Inter-Empoli dovranno tenere conto delle condizioni di Sommer , che al momento è l’unico titolare in dubbio. Decisione da prendere con più ... (inter-news)

Infermeria Inter: Sommer disponibile con l'Empoli, De Vrij e Arnautovic tornano a Udine - Oggi ripresa degli allenamenti alla Pinetina, con Acerbi regolarmente presente; domani torneranno i convocati dalle nazionali. Buone indicazioni dall'austriaco che ha lavorato sul campo ...gazzetta

Inter, recupero lampo per Sommer: il portiere vuole esserci già con l’Empoli - Archiviato il caso Acerbi, l`Inter avanza verso la sfida casalinga contro l`Empoli e lo fa tenendo conto delle notizie provenienti dall`infermeria, che potrebbero.calciomercato

Serie A, gli infortunati durante la sosta per le nazionali: la Roma è la più penalizzata - Simone Inzaghi non può essere contento per questa sosta delle nazionali in cui si sono fermati sia Yann Sommer, sia Stefan De Vrij. Il portiere svizzero ha accusato un problema alla caviglia durante ...ilmessaggero