Inter | ripresa ma non per tutti | due certezze all’orizzonte per Inzaghi – SM

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’si ritrova a lavoro ad Appiano Gentile, ma qualcuno resta fuori. Intantosorride di fronte a due probabili recuperi in vista della sfida di lunedì contro l’Empoli.LAVORI – Questo pomeriggio riprenderanno i lavori ad Appiano Gentile per l’. Restano fuori dalla seduta d’allenamento i Nazionali, compresi quelli di Luciano Spalletti, che avranno un giorno in più di riposo. Simoneha nel mirino la sfida di lunedì sera contro l’Empoli, per la quale inizierà a lavorare quest’oggi. Proprio pensando al match delle 20.45 del giorno di Pasquetta sembrano giungere buone notizie per l’sul fronte infortuni. Yann Sommer, infatti, continua a sottoporsi alle terapie per risolvere il problema alla caviglia e a sedute leggere. La probabilità di vederlo fra i ...

Manca una settimana a Inter-Empoli , in campo lunedì sera alle ore 20.45. Come Inzaghi anche Nicola si prepara al match di Serie A: ecco il programma dei prossimi giorni. A LAVORO – Inizia una nuova ... (inter-news)

L’ Inter non si allenerà quest’oggi agli ordini di Simone Inzaghi. Già fissata la ripresa degli allenamenti: intanto c’è Attesa per la sentenza su Acerbi Attesa – L’ Inter ed Acerbi sono in Attesa ... (inter-news)

