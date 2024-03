Inter | niente più emergenza in difesa con l’assoluzione di Acerbi

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18 in VIDEO sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch ... (inter-news)

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter -News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al giovedì a partire dalle ore 18 in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch ... (inter-news)

Era attesissima la sentenza del Giudice Sportivo su Acerbi ed è appena arrivata. In relazione al presunto episodio di razzismo nei confronti di Juan Jesus in Inter-Napoli, non ci sarà nessuna ... (inter-news)