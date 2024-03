Inter-Napoli | Repubblica | “Juan Jesus valuta denuncia penale contro Acerbi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le polemiche sui fatti dipotrebbero non essersi definitivamente chiuse con la decisione del giudice sportivo, che non ha squalificato Francescodopo le accuse di insulti razzisti da parte di. Secondo la, nell’edizione oggi in edicola, il difensore brasiliano degli azzurri potrebbe pensare dire in sedeil difensore nerazzurro, ma dovrebbe in tal caso rompere la clausola compromissoria istituita dalla Figc. Qualora i giocatori e i club dovessero rivolgersi a tribunali civili e penali e non a quelli consueti della giustizia sportiva, infatti, ciò può comportare per le società fino a tre punti di penalizzazione e non meno di sei mesi di stop per i tesserati. Così si legge su ...