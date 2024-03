Inter | Lautaro e Thuram vogliono l'Olimpiade | le date | il club può opporsi

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - La nuova jersey dei nerazzurri è bella e innovativa come le sneaker Air Max DN. Se la vuoi, qui scopri dove trovarla in edizione limitata e in pezzi numerati che portano il nome di soli tre giocatori ...gqitalia

Inter, rinnovi Lautaro-Barella “Non mancherà l’ok di Zhang”. C’è un’ipotesi non contemplata - Con l'aumento dei ricavi è stato anche certificato lo stop al taglio del monte ingaggi, i big rinnoveranno a breve ...fcinter1908

Inter, stop ai tagli sul monte ingaggi | Rinnovi di Lautaro e Barella sempre più vicini - Stop ai tagli sul monte ingaggi. E' questa la notizia che si porta con sé l'ultima semestrale dell'Inter, approvata ieri. La società nerazzurra, visto il netto aumento dei ricavi negli ultimi esercizi ...sportpaper