Inter-Empoli | scelta presa su Acerbi! Oggi non tutti i rientri – Sky

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La sosta per le nazionali è finita: finalmente! Dopo l’ultimo gol, quello di Lautaro Martinez in Argentina-Costa Rica, si può voltare pagina e pensare a. Dove, avverte Paventi su Sky Sport 24, Inzaghi ha già deciso cosa fare con. CHI GIOCA? –si giocherà lunedì alle 20.45 e iniziano le prime notizie, fra cui l’arbitro. Ma è anche finita la sosta, con il gol di Lautaro Martinez in Argentina-Costa Rica. Dal campo, Andrea Paventi aggiorna in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24: «non rientrerannoquelli che poteva essere presumibile rivedere. Simone Inzaghi ha dato mezza giornata in più agli Azzurri,vedremo alcuni come Tajon Buchanan e Kristjan Asllani. Su Yann Sommer una piccola speranza viene ...

Inter-Empoli si giocherà lunedì alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l'AIA ha reso noto l'arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per la trentesima giornata di Serie A

Lazio-Juventus sarà diretta da Colombo, Fiorentina-Milan a Maresca ROMA - Luca Pairetto è stato designato per dirigere Napoli-Atalanta, anticipo della 30esima giornata di Serie A, in programma

Acerbi risolve il rebus di Inzaghi: la probabile formazione in Inter-Empoli - Inzaghi torna a sorridere, anche se in realtà non è cambiato nulla per la probabile formazione rispetto a ciò che si pensava in casa nerazzurra in vista di Inter-Empoli. Più che altro, adesso c'è la c

TV | L'ultimo Inter-Empoli - L'ultimo precedente azzurro a San Siro, contro l'Inter, è di quelli che resteranno per sempre nella nostra storia. Un successo per 1-0 firmato Tommaso Baldanzi. L'Inter rimase in dieci al 40' del