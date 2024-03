Inter-Empoli | cambio in corsia? Dalle Nazionali arriva uno spunto

(Di mercoledì 27 marzo 2024)di lunedì 1° aprile (ore 20.45) segnerà l’inizio dell’ultima fase della stagione 2023/24 nerazzurra. Con una possibilità novità nella formazione di Simone Inzaghi. Checome semplicedirettamente dalla sosta per leappena conclusasi. CONTI DA FARE – L’si appresta a sfidare l’nel lunedì di Pasquetta, intraprendendo il rush finale di questa stagione. Ma non potrà farlo con tutti gli effettivi a disposizione. Simone Inzaghi dovrà infatti fare a meno di Yann Sommer e Stefan de Vrij, infortunatisi durante la sosta con le rispettive. Niente di troppo grave fortunatamente (qui i dettagli), soprattutto alla luce dell’assoluzione di Francesco Acerbi, che eviterà possibili esperimenti nelle retrovie. ...

Gara valida per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I nerazzurri sono sempre più vicini al titolo, mentre per i toscani la salvezza è ancora tutta da conquistare. ... (sport.periodicodaily)

Inter-Empoli si giocherà lunedì alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza: l’AIA ha reso noto l’arbitro . Questa la designazione per la partita, valida per la trentesima giornata di Serie A ... (inter-news)

Verso l’Inter. Biglietti per San Siro. Vendita fino a Pasqua - I tifosi azzurri devono acquistare entro Pasqua i biglietti per Inter-Empoli del 1 aprile. Scade il 31 marzo la vendita per il Terzo Anello Blu a Milano e a Empoli. Accesso dal parcheggio via Federico ...lanazione

Acerbi risolve il rebus di Inzaghi: la probabile formazione in Inter-Empoli - Inzaghi torna a sorridere, anche se in realtà non è cambiato nulla per la probabile formazione rispetto a ciò che si pensava in casa nerazzurra in vista di Inter-Empoli. Più che altro, adesso c’è la c ...informazione

TV | L’ultimo Inter-Empoli - L’ultimo precedente azzurro a San Siro, contro l’Inter, è di quelli che resteranno per sempre nella nostra storia. Un successo per 1-0 firmato Tommaso Baldanzi. L’Inter rimase in dieci al 40' del ...pianetaempoli